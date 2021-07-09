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Тюменцы могут принять участие в конкурсе урбанистических медиапроектов

Общество, 09:30 09 июля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Принять участие в конкурсе урбанистических медиапроектов "Городские интонации" приглашают жителей Тюмени в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Идею можно подать в режиме онлайн в четырех основных номинациях и четырех спецнаправлениях до 23 июля. Номинации — "Городские медиа", "Иммерсивный проект", "Геймификация городского пространства", "Визуальный контент". Также предусмотрена внеконкурсная номинация для школьников с 14 до 17 лет. Каждый медиапроект должен быть новым и обладать локальной идентичностью.

Своим видением могут поделиться студенты и выпускники вузов и ссузов из всех регионов России, желающие развиваться в сфере медиакоммуникаций. Участники не просто презентуют идеи на широкую аудиторию, но и получить экспертную поддержу в запуске проектов.

Финал конкурса пройдет с 19 по 20 августа в Нижнем Новгороде. На него пригласят 40 финалистов и полуфиналистов. Подробности можно найти по ссылке.

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# конкурс , урбанистика

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