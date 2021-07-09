В Тюмени питерские студенты предложат участникам “Фиджитал” создать арт-проект

| Фото: пресс-служба медиа арт центра "Фиджитал" | Фото: пресс-служба медиа арт центра "Фиджитал"

Серия образовательных мероприятий программы Art&Science центра университета ИТМО пройдет в рамках проекта “Фиджитал” 10 и 11 июля. На выставке "Между искусств: теплица локальных версий" в мультицентре "Контора пароходства" студенты из Санкт-Петербурга расскажут о научно-технологическом искусстве и предложат участникам создать свой арт-проект, сообщает пресс-служба медиа арт центра “Фиджитал”.

Открытие начнется 10 июля в 15 часов в большом зале "Конторы пароходства". В 18 часов зрители смогут поучаствовать в воркшопе "по приготовлению слез" художницы Софии Осбановой, где будут синтезированы из подручных средств слезы трех классов животных — рептилий, птиц и млекопитающих.

11 июля в 15 часов команда проекта Plant Vision представит работу "Интеллект растений: житель альтернативного мира". В 17 часов художница Полина Белокреницкая откроет артист-ток "Межвидовая коммуникация: как реализовать первый арт-проект (и не умереть)". Закроет серию мероприятий воркшоп "Децеллюляризация растений: от искусства до медицины", который пройдет в 18 часов.

На все мероприятия необходима предварительная регистрация по ссылке. Все события пройдут бесплатны. Возрастное ограничение: 16+.