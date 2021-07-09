В Тюмень придет небольшое похолодание и дожди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дожди и небольшое похолодание прогнозируют синоптики в Тюмени на ближайшие выходные, 10 и 11 июля.

По данным центра Фобос, в субботу, 10 июля, в областном центре днем ожидается до 21 градуса тепла, ночью – до полюс 16. В течение суток возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 11 июля, столбики термометров днем поднимутся до плюс 22 градусов. В этот день сохранится вероятность осадков. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 10.

В начале следующей недели станет чуть теплее. 12 и 13 июля дневная температура воздуха поднимется до плюс 25, ночью ожидается до плюс 12. В среду, 14 июля, воздух прогреется до плюс 24, возможен кратковременный дождь.

Любовь Голышева