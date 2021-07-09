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В Тюмени руководитель спортивного пространства GUDRON проведет уличную тренировку

Общество, 16:50 09 июля 2021

из сообщества "Здравый смысл | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравый смысл | Тюменская область" во ВКонтакте

Функциональную тренировку проведет мастер спорта международного класса, руководитель спортивного пространства GUDRON Владимир Ильницкий на уличной площадке "Стальной характер" в районе мультицентра "Контора пароходства" 9 июля в 19 часов.

Тренировка на площадке Лиги бокса пройдет при участии приглашенного гостя мастера спорта России по боксу, неоднократного чемпиона России среди студентов, чемпиона Европы среди студентов, серебряного призера чемпионата России до 23 лет Тагира Пирдамова.

Занятие приурочено к экстремальному забегу "Стальной характер", который состоится в областной столице 31 июля.

Тренировка бесплатная. Возрастное ограничение: 16+.

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