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Иван Квитка поможет жителям села Тюменской области восстановить памятник погибшим в ВОВ

Общество, 15:21 10 июля 2021

фото с личной страницы Ивана Квитки ВКонтакте | фото с личной страницы Ивана Квитки ВКонтакте

Депутат Госдумы Иван Квитка поможет жителям села Орлово Армизонского района восстановить памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Иван Квитка.

Он рассказал, что ранее к нему обратились местные жители. По их словам, предыдущий мемориал был отремонтирован, но его новый вид возмутил жителей села.

"Я поговорил с инициативной группой и выяснил все подробности. На мой взгляд, их переживания обоснованы. Жителям Орлово важно сохранить историю своего села. Именно поэтому они открыто выразили свое негативное отношение к обелиску, который был установлен на месте старого. Он действительно отличается от прежнего не в лучшую сторону", - подчеркнул депутат.

По итогам встречи с жителями села, а также с главой и с прокурором района было решено создать эскиз нового памятника, который обязательно согласуют с жителями.

"Сейчас важно оказать людям содействие и помощь в решении этого вопроса. Глава Александр Робканов также держит эту тему на личном контроле", - добавил Квитка.

Любовь Голышева

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# Армизонский район , Великая Отечественная война , Иван Квитка , памятник

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