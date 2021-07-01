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Какой платеж по ипотеке считается оптимальным, рассказал эксперт

Общество, 09:47 11 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика. Такая сумма позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на "черный день", рассказал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Об этом пишут РИА Новости.

Если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, предложил эксперт, на этапе оформления при высоком показателе "платеж/доход" имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки.

Кроме того, при оформлении ипотеки надо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей.

По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.

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# ипотека , кредиты

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