Тоболячке, воровавшей из строительного магазина гайковерты, грозит лишение свободы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы на срок до двух лет грозит тоболячке, которая воровала технику из строительного магазина.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть тобольской полиции от представителя одного из строительных магазинов города поступило сообщение, что у них неизвестная похитила два пневматических гайковерта. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники изучили камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Ранее судимая за кражи неработающая 34-летняя подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции.

Выяснилось, что женщина похищала товары в разные дни, а затем продавала их местному жителю, выручив в итоге 6 тыс. рублей. На эти деньги преступница приобретала алкоголь и продукты питания. В настоящее время задержанная свою вину признала, ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сотрудниками полиции похищенные инструменты изъяты и будут возвращены законному владельцу. По данному факту отделом дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".