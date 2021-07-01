Жителя Ишимского района будут судить за незаконную вырубку леса

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

За рубку 12 деревьев житель одной из деревень Тюменской области может поплатиться свободой.

Как сообщают в УМВД России по региону, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" от представителей Ишимского лесхоза поступило сообщение о незаконной рубке берез в лесном массиве вблизи деревни Большое Удалово. Во время обхода территории сотрудники учреждения обнаружили поляну, на которой было вырублено больше десятка деревьев.

Стражи правопорядка выехали в указанное место, собрали оставленные злоумышленником улики и установили подозреваемого - им оказался ранее не судимый 41-летний житель деревни Большое Удалово. После задержания он признался в содеянном и рассказал, что древесина ему нужна для личного хозяйства. Он выбрал поляну, на которой росли подходящие ему деревья, затем собрал самодельный прицеп, приготовил бензопилу и отправился в лес. В общей сложности мужчина спилил и вывез 12 деревьев, причинив ущерб государству на сумму около 200 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России "Ишимский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.