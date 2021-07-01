В России кураторы учебных групп в колледжах и техникумах начнут получать надбавку к зарплате

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежемесячную надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей будут получать кураторы учебных групп в колледжах и техникумах с нового учебного года, сообщает Министерство просвещения РФ.

Решение об этом принято премьер-министром Михаилом Мишустиным 12 июля.

"Сегодня мы большое внимание уделяем подготовке кадров со средним профессиональным образованием. Они востребованы во всех сферах экономики. Создаём для них современные учебные места, чтобы была возможность получать практические навыки", – отметил глава правительства.

Он также рассказал о мерах поддержки педагогических вузов, на ремонт которых в этом году выделено около 5 млрд рублей.

"Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты", – сказал Михаил Мишустин.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.