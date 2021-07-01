Умные технологии – на службе тюменцев: как они меняют нашу жизнь

| Фото: МТС | Фото: МТС

"Умный город" для жителей Тюменской области – термин не новый. Регион на уровне Минстроя РФ в 2019 году неспроста был выбран одним из "пилотов" одноименного проекта цифровизации городского хозяйства.

Самой "умной", конечно, является областная столица. Здесь за каждым мусоровозом следят через ГЛОНАСС, работает система мониторинга работы инженерных сетей. Движение автобусов и маршрутных такси в режиме реального времени может увидеть любой через специальное приложение, а безопасность на улицах, во дворах и парках обеспечивают более 3 тыс. камер видеонаблюдения.

Это далеко не полный перечень всех инноваций, поставленных на службу города, список растет с каждым годом. Работают над этим и представители академической науки. В Тюменском индустриальном университете стратегический проект "Smart city" направлен не только на разработку и реализацию программных и аппаратных решений, но и на вовлечение в эффективное управление городом профессиональных сообществ, а в ТюмГУ четвертый год работает базовая кафедра безопасности информационных технологий "умного города".

Недалекое будущее региона

По результатам Индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2019 год, который опубликовали в марте 2020, Тюмень среди крупных городов с населением до 1 млн стала второй, уступив только подмосковным Химкам. Останавливаться на этом никто не собирается – буквально месяц назад в ходе ПМЭФ губернатор Тюменской области Александр Моор и президент МТС Вячеслав Николаев подписали соглашение о сотрудничестве и развитии цифровой экономики региона. Компания будет инвестировать в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT, внедрение интернета вещей на крупных промышленных предприятиях области, в сфере ЖКХ и транспорта. В планах также реализация пилотных проектов по внедрению частных 5G/5G-ready сетей, что сможет повысить конкурентоспособность и безопасность тюменских производств.

Глава региона с оптимизмом смотрит на перспективы такого сотрудничества – по его словам, опыт партнера позволит воплотить в жизнь цифровую инфраструктуру под конкретные задачи, среди которых - обеспечение доступности, повышение качества услуг связи, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Тюменской области.

Зачем оно надо?

С ростом интернет-потребления сети в городах, райцентрах и поселениях проходят постоянный "апгрейд". Люди должны пользоваться качественной связью, чтобы пользоваться онлайн-сервисами, госуслугами, видеохостингами, а жители маленькой деревни - оперативно вызвать скорую или участкового. И дело тут не только в комфорте жителей: это фундамент на пути к созданию "умной" инфраструктуры. Возьмем, к примеру, автодороги и их освещение.

При должном уровне сигнала все работает как часы: на объездной дороге "Обход Тюмени" с 2018 года установлена автоматическая система управления наружным освещением с функцией диммирования, то есть регулировки яркости светильников. Главный энергетик Управления автодорог ГУС Тюменской области Илья Ходарев рассказал, что благодаря этому диспетчер, не выезжая на место, видит, как работает каждый источник света, а в периоды, когда дорога не слишком загружена, может снизить яркость освещения. Все показания по потреблению электроэнергии тоже передаются автоматически, при возникновении неполадок уведомление об этом немедленно появится на экране компьютера.

Эту технологию в дальнейшем специалисты намерены использовать в крупных населенных пунктах региона, а вот удаленным селам и деревням Уватского, Вагайского, Бердюжского районов приходится довольствоваться на дорогах светодиодным освещением с фотореле, подрядчик же вынужден вручную снимать показания с каждого объекта и контролировать их исправность. Высокие технологии требуют стабильной сотовой связи.

Как Тюмень может стать еще "умнее"

В вопросе развития и внедрения концепции "Smart Сity" на территории России о конкуренции среди высокотехнологичных компаний пока говорить не приходится. Как рассказал руководитель Центра компетенций "Интернет вещей" МТС Михаил Матвеев, этот рынок до сих пор в зачаточном состоянии, и здесь в большей степени вопрос на стороне региональных правительств, бизнес же готов предоставлять сервисы такого рода в городах своего присутствия.

Среди подобных "умных" решений, например, оснащение специальными датчиками канализационных люков на дорогах, которые будут оповещать о несанкционированном открытии и неисправностях, при этом могут работать без подзарядки до 10 лет. Мониторить состояние воздуха и воды в регионе можно с помощью IoT-технологий, которые в онлайн-режиме фиксируют и передают данные в необходимые ведомства, позволяя им оперативно реагировать. Мусорные контейнеры со специальными датчиками могут оповещать компанию о необходимости вывоза и позволят корректировать маршруты, не заезжая без надобности на незаполненные площадки.

Резидент Тюменского технопарка и Сколково, руководитель компании "SmartC" Илья Анисимов вместе со своими специалистами занимается разработкой "умных" пешеходных переходов и остановок. Он убежден: "умная" остановка должна вести аналитику, реагировать на инциденты, подсчитывать количество пассажиров и фиксировать время ожидания, а не просто иметь информационное табло, освещение и кнопку экстренного вызова полиции.

Желающим войти на рынок высоких технологий незачем выдумывать нужды рынка, важно создавать действительно актуальные инновации, считает тюменец. С ним согласен и руководитель Центра компетенций "Интернет вещей" МТС Михаил Матвеев. "Умный город – это умный сервис, где все получают новый цифровой опыт. Такой сервис должен быть востребованным, эффективным, дающим эмоциональную привязанность, он должен повышать качество жизни", - подчеркнул эксперт.

По данным администрации Тюмени, на очереди – создание единой информационной платформы по инцидентам на инженерных сетях РСО и УК, системы централизованной диспетчеризации заявок по вопросам ЖКХ, электронной информационной системы озеленения города и внедрение автоматической системы мониторинга Интернета, разработки алгоритмов работы с проблемными вопросами.

Дарья Казакова