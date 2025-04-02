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Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области открыли в Сорокинском районе

Общество, 19:37 02 апреля 2025

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области открыли в с. Ворсиха Сорокинского района, сообщает информационный центр правительства региона.

Ранее это была добровольная пожарная команда. Полноценный пост значительно усилит защиту населенных пунктов. Личный состав отдельного поста № 227 ППС ТО с. Ворсиха уже заступил на боевое дежурство в составе Ишимского пожарно-спасательного гарнизона.

Пост будет обеспечивать безопасность четырех населенных пунктов с общим числом населения 600 человек: с. Ворсиха; дер. Курмановка; дер. Вознесенка; пос. Нефтяник.

Отдельный пост оснащен пожарной автоцистерной АЦ 3,0-40 (131) на полноприводном шасси ЗИЛ 131 и состоит из пяти водителей.

Модульное здание противопожарного поста возводится в дер. Янтык Тюменского района. Уже выполнен каркас здания, специалисты приступили к обшивке модуля. К концу 2025 года в населенных пунктах Тюменской области будет действовать 113 отдельных постов противопожарной службы.

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# противопожарная безопасность , Сорокинский район

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