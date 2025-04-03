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В строящейся в Тюменском районе школе готовятся к внутренним штукатурным работам

Общество, 21:14 02 апреля 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

К выполнению внутренних штукатурных работ готовится подрядчик в строящейся школе в пос. Винзили Тюменского района, сообщает ГУС Тюменской области.

Ход строительства оценил директор управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев.

Сейчас подрядная организация ООО "Спецстрой" заканчивает выполнение внутренних перегородок. Идет монтаж инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения и водоотведения, а также устройство вентиляции, слаботочных и электрических сетей, монтаж оконных блоков.

В ближайшее время строители приступят к устройству фасада и оштукатуриванию внутренних стен и перегородок.

Напомним, школу в пос. Винзили начали строить в сентябре 2024 года. Здание рассчтано на то, чтобы принять 1 тыс. 101 ученика. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

Это одна из шести школ, которые построят в 2025 году в Тюменской области. Три общеобразовательных учреждения с начала года уже распахнули двери.

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# Главное управление строительства Тюменской области , школы

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