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26 фактов дачи взяток пресекли сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2025 году

Происшествия, 20:38 02 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

26 фактов дачи взяток пресекли сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2025 году. В 18-ти случаях возбуждены уголовные дела, сообщает региональная ГАИ.

"Большинство взяткодателей – мигранты, незаконно находившиеся на территории Российской Федерации, Самая большая сумма взятки, предложенная автоинспектору – 40 тыс. рублей, вознаграждение в размере 14 тыс. рублей сотрудникам Госавтоинспекции пыталась передать пьяная автомобилистка", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дача взятки должностному лицу наказывается санкциями вплоть до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

В 2024 году в Тюменской области задокументировано 35 фактов попытки дачи взятки инспекторам ДПС, на взяткодателей возбуждены 25 уголовных дел.

"Сумма предлагаемых автоинспекторам взяток – от 200 рублей до 1 млн. 350 тыс. рублей. Возраст взяткодателей до 19 до 63-х лет, 24 из них – мигранты. Трое из них незаконно находились на территории РФ, в связи с этим и предлагали вознаграждение. Пять человек попытались дать взятки за не составление административных материалов за нетрезвое вождение – сумму взяток от 1 тыс. 700 до 10 тыс. рублей. Большая часть нарушений – выезд на встречную полосу, отсутствие ОСАГО, регистрационных документов, нарушение правил регистрации транспорта и так далее", — добавили в Госавтоинспекции.

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# взятки , Госавтоинспекция Тюменской области , уголовное дело

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