В Тюменском районе шесть семей из сгоревшего дома получили новое жилье

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Шесть семей из сгоревшего многоквартирного деревянного дома в с. Леваши Тюменского района получили жилье после вмешательства прокуратуры. Как сообщает надзорное ведомство, проверка прошла после обращения многодетной матери о нарушении ее жилищных прав.

В декабре 2020 года в многоквартирном деревянном доме на шесть семей произошел пожар, помещения стали не пригодны для проживания. Однако вопреки требованиям закона, жилье пострадавшим своевременно не было предоставлено.

Прокурор Тюменского района внес в адрес главы Червишевского муниципального образования представление. По результатам его рассмотрения всем семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.