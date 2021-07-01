Тюменец перевел мошенникам 170 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего жителя Тюмени на 170 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

63-летнему местному жителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств он предложил перевести деньги на другие счета. Потерпевший осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перевел деньги через банкоматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.