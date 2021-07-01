Шесть автобусных маршрутов в Тюмени временно изменят схему движения
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Шесть пассажирских автобусов в Тюмени временно изменят схему движения с 17 по 24 июля. Изменения вводятся в связи с на автомобильной дороге по ул. Молодежной, сообщает Тюменьгортранс.
Маршруты №№ 5, 15, 65, 76, 79 и 151 будут следовать в объезд перекрытого участка у дома № 8 по ул. Молодежной. На время перекрытия дороги автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда.
| Фото: tyumen-city.ru
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы Тюменьгортранс 8-800-250-0722.