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Тюменцы могут выиграть билет в кино за яркое поздравление с Днем города

Общество, 17:59 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут выиграть пригласительный билет в кино, оставив яркое поздравление ко Дню рождения города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

За теплые и искренние пожелания участники интернет-акции могут получить билеты в кинотеатр "Киномакс". Акция проходит в группе во ВКонтакте "Спорт Тюмени для всех". Чтобы принять участие необходимо оставить комментарий в конкурсном посте. Количество комментариев не ограничено.

Итоги подведут 2 августа. Пригласительные билеты на двоих человек получат трое победителей.

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