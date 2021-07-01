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Городской велопрокат запустят в Тюмени 15 июля

Общество, 16:53 14 июля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Презентация и официальный запуск городского цифрового велопроката состоится 15 июля в 10 часов на площади 400-летия Тюмени. Освоить сервис тюменцам помогут "муравьи" из "Отрядов мэра", сообщает администрация города.

Прокат "Велобайк" составляют 10 станций, расположенных в центральной части города и Республики и насчитывает 100 велосипедов. Чтобы воспользоваться его услугами, достаточно будет установить на телефон специальное приложение.

Отметим, что в день открытия на каждой станции проката будут дежурить волонтеры для своевременной консультации и оказания помощи пользователям. Предполагается, что городской велопрокат будет работать до конца сентября.

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# велосипед , прокат

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