Городской велопрокат запустят в Тюмени 15 июля

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Презентация и официальный запуск городского цифрового велопроката состоится 15 июля в 10 часов на площади 400-летия Тюмени. Освоить сервис тюменцам помогут "муравьи" из "Отрядов мэра", сообщает администрация города.

Прокат "Велобайк" составляют 10 станций, расположенных в центральной части города и Республики и насчитывает 100 велосипедов. Чтобы воспользоваться его услугами, достаточно будет установить на телефон специальное приложение.

Отметим, что в день открытия на каждой станции проката будут дежурить волонтеры для своевременной консультации и оказания помощи пользователям. Предполагается, что городской велопрокат будет работать до конца сентября.