  • 14 июля 202114.07.2021среда
  • USD74,0589
    EUR87,7820
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Информация о премировании тюменцев за вакцинацию является фейком, заявили в региональном оперштабе

Общество, 19:50 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о премировании служащих за вакцинацию первым и вторым компонентами является не достоверной. Об этом заявили в региональном оперштабе.

"Вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Тюменской области не стоит", - добавили эксперты.

Вакцинирование в регионе идет высокими темпами. 406 тыс. 849 жителей Тюменской области привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, по данным на 14 июля. Тогда как на 13 июля в области вакцинацией было охвачено 394 тыс. 325 человек. Прирост за сутки составил 12 тыс. 524.

Полный курс вакцинации прошли около 260 тыс. жителей.

В Тюменской области идет активная информационная кампания по стимулированию жителей к вакцинации от COVID-19, отметили в оперштабе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:50 14.07.2021Информация о премировании тюменцев за вакцинацию является фейком, заявили в региональном оперштабе
18:07 14.07.202115 июля - события дня
17:59 14.07.2021Тюменцы могут выиграть билет в кино за яркое поздравление с Днем города
17:48 14.07.2021В Тюменской области назвали победителей среди управляющих компаний