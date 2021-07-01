Информация о премировании тюменцев за вакцинацию является фейком, заявили в региональном оперштабе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о премировании служащих за вакцинацию первым и вторым компонентами является не достоверной. Об этом заявили в региональном оперштабе.

"Вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Тюменской области не стоит", - добавили эксперты.

Вакцинирование в регионе идет высокими темпами. 406 тыс. 849 жителей Тюменской области привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, по данным на 14 июля. Тогда как на 13 июля в области вакцинацией было охвачено 394 тыс. 325 человек. Прирост за сутки составил 12 тыс. 524.

Полный курс вакцинации прошли около 260 тыс. жителей.

В Тюменской области идет активная информационная кампания по стимулированию жителей к вакцинации от COVID-19, отметили в оперштабе.