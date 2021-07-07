Тюменские врачи: вакцина от COVID-19 не приводит к бесплодию и онкологии

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Вакцина от COVID-19 не приводит к бесплодию и онкологии. Об этом сказала главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области, врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Ксения Степанова в ходе talk-шоу в мультицентре "Моя территория" 6 июля.

"Сейчас есть популярный миф о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию, приводит к бесплодию. Эти высказывания не выдерживают абсолютно никакой критики. Диагноз "бесплодие" у мужчины и женщины ставится спустя несколько лет. Онкозаболевания у нас тоже возникают не за несколько дней и месяцев. Вакцинироваться мы начали условно полгода назад. За этот период такие диагнозы не ставят. То, что сам коронавирус вызывает нарушение репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин, — это уже научно доказанный факт. Вакцина в этом плане безопасна, а вирус — нет", — сказала Ксения Степанова.

Технологии изготовления вакцин, по ее словам, известны и отработаны давно. Ксения Степанова напомнила, что первую в мире вакцину для профилактики ковида "Спутник V" разработали сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат от новой коронавирусной инфекции создавался на изученной платформе — ранее ученые занимались разработкой вакцины от SARS-1.

Напомним, talk-шоу о вакцинации состоялось в мультицентре "Моя территория" 6 июля. В ходе него специалисты из области медицины развеяли мифы, связанные с прививками от коронавирусной инфекции. Запись встречи выложена в официальном сообществе мультицентра.

Инна Пахомова