В России растет число фейков по темам: выборы, вакцинация, коронавирус

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Рост фейковой информации за первое полугодие 2021 года уже составил 50 % по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут РИА Новости, цитируя председателя рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александра Малькевича.

Он отмечает, что за неполные полгода зафиксировано около 28 тыс. фейков, при этом в 2020 их за весь период было 35 тыс. Выборам, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено 2,2 тыс. фейков, вакцинации - 10 тыс., коронавирусу - 8 тыс. В период прошлогодней выборной кампании было выявлено 9 тыс. фейков по этой теме.

"В 2021 году ожидается активизация фейкометов, могут усилиться атаки на официальные государственные сайты. Также возможны новые агрессивные формы дискредитации голосования, направленные на молодежь, прежде всего, это будут вбросы на площадке "Тик-Ток". Будут и дип-фейки. К этому нужно готовиться, и мы начинаем проводить соответствующие тренинги с региональными СМИ и наблюдательными комиссиями", - заявил он.

Он допустил, что ОП РФ представит топ-10 или топ-15 самых креативных региональных избирательных комиссий в части информационной работы, противодействия фейкам, просвещения избирателей.