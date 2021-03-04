По приложению "Путешествую без COVID-19" в Тюменскую область можно приехать до 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане Белоруссии и Армении смогут до 1 апреля въезжать в Тюменскую область через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Правительство России, сообщается на сайте Госдумы РФ, утвердило распоряжение, предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" при пересечении государственной границы Российской Федерации в определенных пунктах пропуска. Ранее срок применения был установлен до 1 марта 2021 года.

Приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.

Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествую без COVID-19" содержит список верифицированных лабораторий. Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода свежего теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, представляя этот проект на форуме Евразийского экономического союза, выразил надежду, что к этой системе присоединятся и другие члены ЕАЭС. "Мы очень надеемся, что и Казахстан, и Киргизия в ближайшее время присоединятся к этой системе. И их жители смогут также просто въезжать в Россию", — заявил он.

Таким образом, Россия, как и весь мир, разрабатывает пути выхода из кризиса, вызванного пандемией. Новые цифровые решения позволят контролировать передвижение граждан и обезопасить людей от возможного заражения.

Но активизировалось и мошенники. Россиян в интернете пугают скорым обязательным вводом COVID-паспортов и предлагают их купить за огромные деньги. Злоумышленники пытаются продать людям фальшивую справку о пройденной вакцинации от коронавируса, без которой якобы нельзя будет передвигаться в пределах страны. Стоимость липовой корочки составляет несколько тысяч рублей, причем мошенники акцентируют внимание на том, что нужно покупать ее сейчас, впоследствии стоимость вырастет. Надзорные органы предупреждают, что о ковидных паспортах речь пока не идет, а все попытки запугать население — это чистое мошенничество.