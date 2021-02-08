Информация о платной очереди на вакцинацию от COVID-19 в Тюмени - фейк

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса появились на улицах Тюмени. Неизвестные указывают номер телефона, принадлежащий областному департаменту здравоохранения области.

Оперативный штаб региона предупреждает, что информация о платной очереди на прививку не соответствует действительности.

Ни профильный департамент, ни медучреждения области не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19. Эта бесплатная и добровольная процедура, записаться можно на портале Госуслуг, по единому номеру 122 или через поликлинику по месту жительства.