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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Информация о платной очереди на вакцинацию от COVID-19 в Тюмени - фейк

Общество, 15:02 08 февраля 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса появились на улицах Тюмени. Неизвестные указывают номер телефона, принадлежащий областному департаменту здравоохранения области.

Оперативный штаб региона предупреждает, что информация о платной очереди на прививку не соответствует действительности.

Ни профильный департамент, ни медучреждения области не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19. Эта бесплатная и добровольная процедура, записаться можно на портале Госуслуг, по единому номеру 122 или через поликлинику по месту жительства.

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# вакцинация , департамент здравоохранения Тюменской области , коронавирус , фейк

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