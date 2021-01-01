Медики развеяли мифы о вакцинации от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцины недостаточно исследованы, побочные эффекты от прививок могут быть слишком сильными, а вакцинированный человек становится заразным для окружающих - такие мнения нередко можно встретить в социальных сетях или услышать в разговорах. Но насколько это правдоподобно?

Портал стопкоронавирус.рф, Минздрав и РИА Новости подготовили для россиян памятку, где развеяли самые популярные фейки на злободневную тему.

Во-первых, миф о том, что вакцины от COVID-19 недостаточно исследованы и их выпустили в оборот слишком быстро, опровергается опытом создания подобных препаратов, который уже есть у институтов "Вектор" и НИЦ им. Гамалеи. Вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" зарегистрировали до окончания финальных фаз испытаний в особом порядке доступа на рынок препаратов для профилактики коронавируса, который был принят правительством. Регистрация третьей вакцины от центра им. Чумакова запланировано на начало 2021 года.

Что касается побочных эффектов от вакцинации, то они возможны, но не сильные. Чаще всего это краткосрочные реакции в виде небольшой температуры. Противопоказаниями для прививки являются острые инфекционные и неинфекционные, хронические заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

В-третьих, человек, получивший вакцину, не становится больным коронавирусом, а значит, он не заразен для других. Вакцина не заражает человека, а лишь стимулирует выработку иммунитета на период от нескольких месяцев до двух лет.

Еще один распространенный фейк - то, что вакцинация в России будет платной. Однако прививать граждан будут бесплатно. Сдавать анализы и тесты перед вакцинацией не нужно, если иное не рекомендовано врачом. Поставить прививку можно будет в специальных пунктах или поликлиниках по предварительной записи. Вакцина двухкомпонентная, поэтому препарат вводится дважды, второй раз - через две-три недели.

Принудительно прививать от коронавируса не будут. Ни одна вакцина в России не является обязательной, это дело сугубо добровольное. Между прививками можно вести обычный образ жизни, но с соблюдением правил санитарной безопасности. Ожидается, что ревакцинация от COVID-19 будет не чаще, чем раз в три года. Мнение о том, что смысла в прививках нет, ничем не обосновано. Со временем количество антител может уменьшаться, но это норма. После второй прививки устойчивый иммунитет сформируется через 21 день в случае "Спутника V", через 30 дней в случае "ЭпиВакКороны" и через 14 дней после вакцины от Центра им. Чумакова.

Миф о чипизации с помощью вакцины нереален даже с технической точки зрения. Эта конспирологическая теория стоит в одном ряду с такими, например, как "во всем виноват Билл Гейтс" и "коронавирус создан искусственно и все это один большой эксперимент".

Переболеть для получения иммунитета вместо вакцинации - плохая идея. Совершенно непонятно, как будет протекать болезнь, какие осложнения после нее возникнут. Коронавирус опасен и избирателен. Кто-то переносит его бессимптомно, а для кого-то это закончится летальным исходом. Лучше не рисковать и в том числе думать об окружающих, продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться, если нет противопоказаний.