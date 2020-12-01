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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области опровергли слухи о готовящемся локдауне

Общество, 11:50 17 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оперативный штаб Тюменской области назвал фейком распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о готовящемся в регионе тотальном локдауне.

"Активно распространяющаяся информация о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг и так далее – это фейк. Оперштаб Тюменской области не принимал подобных решений", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в области зарегистрировано 20 тыс. 911 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 тыс. 586 человек, умерли 172.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что заболеваемость коронавирусом в Тюменской области в первые две недели декабря снизилась на 3,6%.

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# коронавирус

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