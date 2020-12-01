Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области снизилась на 3,6%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области в первые две недели декабря снизилась на 3,6%, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По данным на 16 декабря, в регионе выявили 20 тыс. 911 случаев коронавируса. В сентябре и ноябре наблюдался рост заболеваемости - в сентябре зарегистрировали 116 случаев на 100 тыс. населения, в ноябре - 321 случай.

"Среди вновь заболевших коронавирусом 94 процента - взрослые. Среди заболевших 44 процента составляет работающее население, 31 процент - пенсионеры, 12 процентов - безработные. Очаговой заболеваемости в детских организованных коллективах нет", - сообщала Галина Шарухо.

Коечный фонд в моногоспиталях свободен более чем на 20%. 20 лабораторий ежедневно проводят около 7 тыс. исследований. Охват тестированием за последние 7 дней составил 415 на 100 тыс. населения.

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19 на предприятиях и в организациях. За первую половину декабря проверено 227 объектов, в 77 из них выявлены нарушения. Большинство проверок в декабре пришлось на объекты торговли, в том числе небольшие магазины "у дома", предприятия общественного питания и развлекательные заведения.

За нарушение масочного режима на предприятиях за последние 2 недели составлено 125 протоколов, приостановлена деятельность 18 из них.

Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ за прошлую неделю уменьшилась на 11% по сравнению с предшествующей неделей. Показатель заболеваемости на 10,5% ниже недельного эпидемического порога. Случаи гриппа не зарегистрированы.