Три женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 66 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина 68 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина 70 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 172 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в области зафиксировали 163 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии заболели 20 тыс. 911 человек.

13 пациентов остаются на ИВЛ, 4 тыс. 238 человек - под медицинским наблюдением, 818 - на перевахтовке.