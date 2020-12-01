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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 14:14 16 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 66 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина 68 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина 70 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 172 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в области зафиксировали 163 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии заболели 20 тыс. 911 человек.

13 пациентов остаются на ИВЛ, 4 тыс. 238 человек - под медицинским наблюдением, 818 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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