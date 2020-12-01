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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область получит более 30 миллионов на лекарства для больных COVID-19

Политика, 10:56 16 декабря 2020

Фото: minpromtorg.gov.ru

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Более 31 млн 955 тыс. рублей выделят Тюменской области из федерального бюджета для приобретения лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства России.

В целом по стране на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией регионам в декабре выделято более 2,7 млрд рублей. В ноябре на эти цели из резервного фонда правительства уже направили более 5 млрд рублей.

Мишустин поручил региональным властям тщательно следить за тем, чтобы пациенты вовремя получали лекарства.

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# коронавирус , лекарства , Михаил Мишустин

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