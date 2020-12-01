Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Это мужчины 70, 48, 58 и 64 лет, и женщины 49, 54, 63 и 53 лет.

За минувшие сутки в области зафиксировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 20 тыс. 748.

12 пациентов из общего числа болеющих остаются на ИВЛ, 3 тыс. 800 человек - под медицинским наблюдением, 818 - на перевахтовке.

152 человека выздоровели, за весь период - 19 тыс. 430.

В Тюменской области с начала пандемии скончались 169 пациентов с коронавирусом.