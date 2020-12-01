Еще 170 человек в Тюменской области заразились коронавирусом

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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У 170 человек выявлена коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего в России за сутки выявлено 26 тыс. 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 19,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 тыс. 813 человек.

В Москве 5 тыс. 418 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 765, в Московской области - 1 тыс. 392. В Свердловской области заболели 384 человека, в Челябинской области - 305, в Ханты-Мансийском автономном округе - 224, на Ямале - 189, в Курганской области - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 707 тыс. 945 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 тыс. 968 летальных исходов, выздоровело 2 млн 149 тыс. 610 человек.