У 163 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19

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163 человека заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего в России за последние сутки выявлено 26 тыс. 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

17,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 тыс. 490 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 28 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 758, в Московской области - 1 тыс. 477.

В Свердловской области диагностировали 395 новых случаев, в Челябинской области - 309, в Ханты-Мансийском автономном округе - 227, на Ямале - 192, в Курганской области - 107.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 734 тыс. 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 тыс. 564 летальных исхода, выздоровело 2 млн 176 тыс. 100 человек.