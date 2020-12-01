В Тюменской области 1300 медиков из красной зоны получат продуктовые наборы

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1 тыс. 300 медиков Тюменской области, работающие с ковид-пациентами, получат продуктовые наборы. Им доставят более двух тонн пельменей и колбасы. Акцию проводит благотворительный фонд "Сила добра" совместно с агрохолдингом "Юбилейный".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор проектов фонда Гульшат Хайруллина.

Продукты питания получат врачи Тюмени, Ишима, Тобольска, Сургута и Ханты-Мансийска.

Первую посылку уже получили экипажи станции скорой помощи Тюмени, 17 декабря продукты передали в областные больницы Ишима и Тобольска. Продовольственные наборы в окружные больницы Сургута и Ханты-Мансийска доставят к 23 декабря.

Это уже третья акция в поддержку медиков, которую проводит фонд и агрохолдинг.

Переработчики продукции отмечают, что инициатива носит характер искренней благодарности и признательности тем, кто борется за жизнь и здоровье людей в период пандемии.

По словам Гульшат Хайруллиной, эпидобстановка показала, что важнее врачей никого нет. "Обращаюсь ко всем работникам здравоохранения со словами огромной благодарности за самоотверженную работу с риском для жизни и здоровья. Поддержать вас – это меньшее, что мы можем сделать!" - подчеркнула куратор.

Инна Кондрашкина