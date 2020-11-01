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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперштаб опроверг информацию о приостановке выплат именных стипендий

Общество, 19:53 10 ноября 2020

asi.ru

Информация о приостановке выплат именных стипендий за научные достижения и успехи в творчестве не соответствует действительности, сообщает региональный оперштаб.

Все 89 именных стипендиатов получают губернаторскую стипендию в полном объеме.

В связи с непростой эпидобстановкой в регионе до 1 февраля приостановлена стажировка студентов в органах исполнительной власти. После снятия ограничений 22 студента пройдут стажировку, по итогам которой смогут претендовать на допвыплату.

Напомним, программа стажировки носит практико-ориентированный характер. В течение года студенты по очереди стажируются в нескольких органах власти под руководством кураторов.

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# именные стипендии , студенты

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