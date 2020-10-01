Врач предостерегла тюменцев от лечения по схемам из соцсетей

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Протоколы лечения при подозрении на COVID-19 стали все чаще появляться в соцсетях и мессенджерах. Главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая призывает тюменцев игнорировать такие "шпаргалки" и доверять только врачу после осмотра.

"Лечение должен назначать специалист в зависимости от симптомов, сопутствующих патологий, возраста пациента. Нет универсальной таблетки, которая подходит всем. Я вижу в этих шпаргалках левофлоксацин, цефтриаксон – серьезные антибиотики, которые выписывают только по показаниям", - отметила Виктория Беленькая.

Что касается витаминов в подобных схемах, то их назначение тоже не всегда оправдано. По мнению Виктории Беленькой, указаны огромные дозы, к которым нужно относиться осторожно. Также нужно помнить, что многие препараты, витамины в том числе, нельзя сочетать в одном приеме. Не подходит и общая схема питания – нужно знать, в каком состоянии находится человек и какие вещества ему сейчас нужны больше всего.

Единственное действительно полезное из этих протоколов, по мнению Виктории Беленькой, – дыхательная гимнастика, она никому не помешает. В остальном специалист советует доверять только лечащему врачу и не заниматься самолечением.

Евгения Шевцова