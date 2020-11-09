Тюменский диетолог развенчала миф о продуктах, разжижающих кровь

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Интернет полон рекомендаций целого списка продуктов, которые способны "разжижать кровь", что помогает организму противостоять любой инфекции. К таким продуктам относят имбирь, чеснок, свеклу, цитрусовые, миндаль и еще много вкусностей.

"Прекрасно, если все эти продукты будут в рационе человека, - заявила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева, - но пищевой рацион построен таким образом, что какой-то продукт разжижать кровь непосредственно не может. А вот весь комплекс питания, который употребляет человек, может благотворно, или не совсем благотворно, влиять на внутреннюю среду организма. Если много жирного мяса, сала употреблять, то естественно коагуляционная система будет отличаться от системы человека, придерживающегося сбалансированной диеты".

Коагуляционная система, система гемостаза, гемокоагуляция - свертывающая система крови, обеспечивающая остановку кровотечения путем формирования фибринных тромбов, поддержание целости кровеносных сосудов и жидкого состояния крови.

В период пандемии диетолог порекомендовала всем разнообразное и сбалансированное питание.