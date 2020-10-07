Подборка сентябрьских фейков о коронавирусе

Недостоверная информация, которая периодически размещается в социальных сетях либо в СМИ, изрядно будоражит общественность. Пандемия коронавируса в 2020 году породила немало слухов: от дезинфекции городов с самолетов до чудодейственных свойств лимона и имбиря.

На сайте информационного агентства "Тюменская линия" в спецразделе будут размещены все опровергнутые фейки, и не только о коронавирусе. Пользуйтесь официальными источниками информации, не верьте слухам.

Подборка сентябрьских фейков:

В некоторых СМИ появилась информация о дефиците продуктов в школах, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Тобольского района.

Официально: школы, расположенные в труднодоступных территориях, всегда создают резервы продуктов на непредвиденные ситуации.

По данным на 31 августа школа в Ачирах располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

Администрация Тобольского района держит ситуацию на контроле.

Информация об ужесточении мер, введении карантина с 20 сентября не соответствует действительности.

Официально: вопрос о введении режима самоизоляции в Тюменской области не рассматривают. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. В регионе сохраняется обязательный масочный режим.

Информация о трех учениках тюменской гимназии № 12, заболевших коронавирусом, недостоверна.

Официально: заместитель губернатора региона, директор областного департамента образования Алексей Райдер опроверг слухи о коронавирусе в тюменской гимназии № 12.

"Ручаюсь, лично проверил ситуацию в гимназии, подтвержденных случаев CОVID-19 здесь нет. Если бы и были, то Роспотребнадзор уже бы принял меры. Когда ученики не приходят на занятия в сезон ОРВИ, еще не значит, что у них именно коронавирус", - сказал он.

Сообщения о массовом переводе школ на дистанционку недостоверны.

Официально: все школы Тюменской области продолжают работу в привычном режиме. Массового перехода на дистанционное обучение не планируется, заверил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.