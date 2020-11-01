  • 13 ноября 202013.11.2020пятница
  • USD77,1148
    EUR90,8104
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В соцсетях гуляет фейк о выплатах ко Дню матери

Общество, 11:34 13 ноября 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Информация о выплатах ко Дню матери, опубликованная в соцсетях, мессенджерах, не соответствует действительности. Это фейк, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"Действующим законодательством Тюменской области выплат к этому дню не предусмотрено. Благодарим вас за то, что вы проверяете информацию из неофициальных источников, не заслуживающих доверия", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники департамента соцразвития добавили, что в случае введения новых выплат информация обязательно появится на официальном сайте, в группе во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выплата , День матери , фейк

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 13.11.2020Школьники Тюменской области вышли в финал олимпиады НТИ
13:08 13.11.2020163 пациента с COVID-19 выявили в Тюменской области
12:47 13.11.2020Пациента с COVID-19 экстренно прооперировали в Тобольске
12:25 13.11.2020Тюменская область оказалась регионом с самым низким иммунитетом к COVID-19