В соцсетях гуляет фейк о выплатах ко Дню матери

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Информация о выплатах ко Дню матери, опубликованная в соцсетях, мессенджерах, не соответствует действительности. Это фейк, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"Действующим законодательством Тюменской области выплат к этому дню не предусмотрено. Благодарим вас за то, что вы проверяете информацию из неофициальных источников, не заслуживающих доверия", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники департамента соцразвития добавили, что в случае введения новых выплат информация обязательно появится на официальном сайте, в группе во ВКонтакте.