В Тюмени назвали фейком данные о внедрении волонтеров на новогодние вечеринки

| Фото: ресторан «МаксиМ» в Тюмени ВК | Фото: ресторан «МаксиМ» в Тюмени ВК

Информация о том, что специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области намерены внедрять волонтеров на закрытые новогодние вечеринки, чтобы после провести совместные рейды с полицией, недостоверна.

Опровержение появилось на официальном сайте управления. Также Роспотребнадзор не намерен отслеживать объявления о закрытых вечеринках в интернете.

"Достоверная информация о деятельности управления Роспотребнадзора по Тюменской области размещается только на официальных ресурсах ведомства", - говорится в сообщении.