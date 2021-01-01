Тюменский оперштаб опроверг слухи об ЭпиВакКороне
| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВК
Информация о том, что препарат "ЭпиВакКорона" не прошел испытания, не соответствует действительности. Очередной фейк о незаконной вакцинации тюменцев неизвестными препаратами опроверг оперативный штаб Тюменской области.
Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла контроль Росздравнадзора, имеет регистрационное удостоверение и имеет право находиться в гражданском обороте.
В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" завершены.