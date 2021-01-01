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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский оперштаб опроверг слухи об ЭпиВакКороне

Общество, 17:21 14 января 2021

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВК | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВК

Информация о том, что препарат "ЭпиВакКорона" не прошел испытания, не соответствует действительности. Очередной фейк о незаконной вакцинации тюменцев неизвестными препаратами опроверг оперативный штаб Тюменской области.

Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла контроль Росздравнадзора, имеет регистрационное удостоверение и имеет право находиться в гражданском обороте.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" завершены.

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# вакцинация , коронавирус , ЭпиВакКорона

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