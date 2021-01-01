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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Фейк о запрете приема пациентов с COVID-19 в ведомственных больницах опровергло МВД России

Общество, 10:51 17 января 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Об этом пишут РИА Новости.

Волк уточнила, что глава МВД Владимир Колокольцев решения о запрете на прием пациентом с коронавирусом не принимал. Медицинское обеспечение пенсионеров министерства идет в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 15 декабря 2018 года №1563.

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# коронавирус , поликлиники , УМВД России , фейк

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