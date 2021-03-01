Жителей Тюмени предупредили о мошенниках, навязывающих поверку счетчиков

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В почтовых ящиках в жилых домах Тюмени появились объявления о необходимости поверки счетчиков воды. Информация, подписанная специалистом по фамилии Правда И.И., не является обязательной для исполнения потребителями.

"Содержание листовок, - предупреждает Роспотпебнадзор, - может ввести потребителей в заблуждение относительно действительности заявленной информации, в том числе относительно полномочий указанных в них компаний".

Правда И.И., видимо представляет "Центр метрологии ЖКХ" ЦМЖКХ" (так указано в грозной листовке), предлагает вызвать контролера до 8 февраля. В случае неисполнения предписания начисления будут производиться по норме. Информация, изложенная в обращениях граждан, с приложением указанных листовок направлена в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор поясняет, что поверку средств измерений осуществляют только аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, свидетельством о поверке, записью в паспорте средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

Таким образом, необходимость очередной поверки приборов учета зависит от истечения межповерочного интервала, определенного паспортом на прибор. В этой связи необходимость вызвать контролера в определенный срок изначально не может соответствовать действительности и подлежать исполнению.

Также Роспотребнадзор настоятельно рекомендует обдуманно подходить к выбору фирм, массово предлагающих свои услуги неопределенному кругу лиц.