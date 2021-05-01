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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский оперштаб опроверг информацию о пожаре на борту самолета Ан-2

Общество, 18:55 12 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сообщение о пожаре на борту самолета Ан-2, принадлежащего тюменской авиабазе, размещенное в ряде СМИ, не соответствует действительности. Областной оперштаб уточнил, что на воздушном судне была поломка, подрядчик уже предоставил новый самолет.

"Самолет вышел из строя в результате поломки, пожара на борту не было. К тому же судно принадлежит стороннему авиапредприятию и привлечено по заключенному в рамках 44 ФЗ контракту для ведения авиамониторинга территорий Тюменской области. В целях исполнения контактных обязательств поставщик предоставил новый самолет", - сообщается в официальном заявлении оперштаба.

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# опровержение , фейк

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