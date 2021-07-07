Тюменский инфекционист Ксения Степанова подтвердила безопасность российских вакцин от COVID-19

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Все вакцины для профилактики коронавирусной инфекции были проверены на безопасность. Дальнейшие исследования препаратов касаются длительности иммунитета. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области, врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Ксения Степанова в ходе talk-шоу в мультицентре "Моя территория" 6 июля.

По ее словам, сейчас заканчивается четвертая стадия клинических испытаний "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Остальные вакцины находятся на третьей стадии испытаний. "Это не значит, что они не допущены. У всех есть сертификаты, лицензии. Обращусь к прошлому: в 50-60-70-80-90-х годах не нужно было никакой жесткой сертификации, лицензий. Просто брали и вакцинировали, чтобы спасти население. А сейчас все проверено", — добавила она.

Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина добавила, что некоторые воспринимают слово "испытание" как эксперимент, но на самом деле у изучения есть разные стадии, которые не имеют отношения к вопросу безопасности вакцины. "Дальнейшая работа проводится для того, чтобы, например, высчитать процент эффективности. Эти критерии изучают через некоторое время, но это никак не касается вопроса безопасности вакцины. Исследования отсутствия вреда для организма завершены", — пояснила Александра Малыгина.

Отметим, для жителей региона доступны три вида вакцин против коронавируса. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Два этапа вакцинации в Тюменской области прошли уже 227 тыс. человек.

Talk-шоу о вакцинации состоялось в мультицентре "Моя территория" 6 июля. В ходе него специалисты из области медицины развеяли мифы, связанные с прививками от коронавирусной инфекции. Запись встречи выложена в официальном сообществе мультицентра.

Инна Пахомова