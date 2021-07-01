В Тюмени водитель "Газели" сбил женщину с двумя маленькими детьми

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей и их мама пострадали в аварии на ул. Обдорской в Тюмени 14 июля.

"Водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил маму, которая была с коляской. Маленький ребенок находился в коляске, другой – на ступеньке коляски. Детей затащило под машину. Оба ребенка полутора и трех с половиной лет госпитализированы", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Известно, что у одного из малышей диагностирована тяжелая травма руки и другие повреждения. 31-летняя женщина, мать детей, получила ушибы и другие травмы.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Инна Пахомова