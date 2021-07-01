  • 14 июля 202114.07.2021среда
  • USD74,0589
    EUR87,7820
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водитель "Газели" сбил женщину с двумя маленькими детьми

Происшествия, 19:48 14 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей и их мама пострадали в аварии на ул. Обдорской в Тюмени 14 июля.

"Водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил маму, которая была с коляской. Маленький ребенок находился в коляске, другой – на ступеньке коляски. Детей затащило под машину. Оба ребенка полутора и трех с половиной лет госпитализированы", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Известно, что у одного из малышей диагностирована тяжелая травма руки и другие повреждения. 31-летняя женщина, мать детей, получила ушибы и другие травмы.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 14.07.2021В Тюмени водитель "Газели" сбил женщину с двумя маленькими детьми
17:40 14.07.2021Обвиняемого в применении насилия к сотруднику ГИБДД тобольского депутата исключили из "Единой России"
15:45 14.07.2021Двое тюменцев попались на сбыте наркотиков
15:34 14.07.2021Тобольского депутата обвиняют в применении насилия к инспектору ДПС