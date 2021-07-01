Новую школу в Тобольском районе откроют к началу учебного года

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новую школу на 60 учебных мест в труднодоступной д. Хмелева откроют к началу учебного года, сообщает администрация Тобольского района.

Здание готово уже на 70%. Сейчас строители монтируют систему отопления, параллельно ведут фасадные работы и внутреннюю отделку, строят спортплощадку и облагораживают прилегающую территорию.

Для комплектования школы начали завозить оборудование и мебель. Поставщики уже доставили мебель для обеденного зала, компьютеры, сенсорные доски, 3D-принтеры, наборы робототехники и науколабы. Кроме учебных классов в школе будет оборудована коворкинг-зона, группа кратковременного пребывания для дошкольников и интернат на 25 мест.

Школа в д. Хмелева строится по региональной программе замены ветхих деревянных школ. В Тобольском районе при поддержке правительства области за пять лет открыто две новые школы в с. Малая Зоркальцева и д. Епанчина, группы для дошкольников – в с. Санниково и с. Карачино, а также капитально отремонтирован спортзал и блок начальной школы в д. Полуянова. Сейчас идет ремонт начальной школы в д. Башкова.

Губернатор региона Александр Моор обозначил, что последовательное формирование новой образовательной среды в регионе продолжится. В течение следующих пяти лет предстоит выполнить программу по замене ветхих школ на капитальные и модульные здания.

В Тобольском районе предстоит построить образовательные учреждения в с. Лайтамак, деревнях Топкинская, Ишменева, Иземеть, Чебурга, Тахтагул и Овсянникова. Проект новой овсянниковской школы уже получил положительное заключение, разрабатывается проект для школы и интерната в д. Чебурга. В 2022 году начнется проектирование здания начальной школы в д. Тахтагул.