Тюменские предприниматели и НКО успевают подать заявки на грант фонда культурных инициатив

| Фото: фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте | Фото: фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте

Прием заявок на грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив продолжается до 30 июля. Объем грантовой поддержки составляет 3,5 млрд рублей.

По информации регионального департамента культуры, для тюменских предпринимателей, НКО участие в конкурсе - хорошая возможность привлечь средства на реализацию проектов.

По мнению директора департамента Елены Майер, в Тюменской области немало уникальных культурных проектов, которые ежегодно объединяют сотни жителей и гостей региона: международный фестиваль "Сны улиц", "Том Сойер Фест", "Капитаны двора" и другие. Данные инициативы реализованы в том числе благодаря федеральной грантовой поддержке.

"Конкурс Фонда культурных инициатив уже зарекомендовал себя надежным методом поддержки проектов, и участие в нем тюменских организаций вносит огромный вклад в развитие культурного потенциала нашего региона. Если вы давно мечтаете организовать собственный фестиваль или поставить спектакль, а, может быть, создать коллекцию одежды, этот конкурс — ваш счастливый билет к реализации задуманного", - сказала Майер.

Оставить заявку на грант можно на официальном сайте Фонда фондкультурныхинициатив.рф. Участнику необходимо создать личный кабинет и заполнить информационные поля. Важно отметить, что срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 июля текущего года и завершаться не позднее 31 декабря 2022 года.

Участники могут выбрать одно из восьми направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", " Место силы", "Культурный код", " Молодые лидеры", " История страны: история преодолений и побед. Вехи" и "Многонациональный народ".

Комиссия фонда ожидает проекты в области академического искусства, наставничества, выявления и поддержки молодых талантов. Отдельное внимание уделено проектам креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр.