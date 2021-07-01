Тюменский "Космос" проведет тихую дискотеку и представит ASMR-спектакль в креативном пространстве

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ASMR-спектакль "Виктор идет в театр" и аудиотур "Форест Джамп" представит МТЦ "Космос" на мини-фестивале "Джем" в пространстве Factura 17 и 18 июля.

Cпектакль "Виктор идет в театр" на открытом воздухе тюменцы увидят впервые. Об опыте театральных постановок вне стен молодежно-театрального центра корреспонденту "Тюменской линии" рассказала его руководитель Александрина Шаклеева.

"Мы всегда с удовольствием выходим за пределы "Космоса". Например, "Форест Джамп" идет на набережной, а спектакль "Общее место" ждет зрителей в книжном магазине "Никто не спит". И, как правило, за пределами "Космоса" проекты идут даже лучше: люди охотнее подключаются к непривычным для себя форматам, когда видят, что это не страшно и очень просто. В прошлый раз мы провели на мини-фестивале промоверсию спектакля "Форест Джамп": повеселились и участники, и наблюдатели. Подумали, что еще может быть адаптировано под летнюю уличную площадку, и выбор пал на ASMR-спектакль "Виктор идет в театр", — говорит Александрина Шаклеева.

В прошлые выходные МТЦ "Космос" кроме аудиотура "Форест Джамп" показал на мини-фестивале "Джем" playbook-спектакль "Общее место" — спектакль для одного зрителя, состоящий из двух книг. Сейчас данная постановка участвует в международном фестивале искусств "Точка доступа" в Санкт-Петербурге. В МТЦ "Космос" его можно посмотреть до конца лета.

Как отметила Шаклеева, playbook-спектакль "Общее место" со временем станет частью репертуара Центра им. Вс. Мейерхольда.

"Вообще в Тюмени такие форматы идут тяжело: люди не привыкли к актуальным формам искусства и до сих пор воспринимают театр исключительно как сцену-коробку, в которой актеры воспроизводят текст. Но на "Джеме" было много молодых ребят, и они активно подключались к спектаклю, многие говорили, что это даже интереснее, чем традиционный театр", — поделилась руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

Напомним, аудиотур "Форест Джамп" - это песни и танцы с незнакомцами в стиле тихой дискотеки — каждый участник будет слышать музыку в наушниках. Тюменцам обещают любимые хиты и незабываемые впечатления. Начало 17 и 18 июля в 16 часов. Регистрация по ссылке.

В 17 часов 17 июля посетителей "Джема" ждет расслабляющий ASMR-спектакль "Виктор идет в театр", который, по заверениям организаторов, избавит от дискомфорта при встрече с искусством. Регистрация здесь.

Влада Нерадовская