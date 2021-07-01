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Два общественных колодца выкопают в селе Лесное Юргинского района

Общество, 09:03 17 июля 2021

Фото с личной страницы Есенгалия Ибраева в соцсетях

Дополнительные источники питьевого водоснабжения появятся в селе Лесное Юргинского района - здесь выкопают два новых общественных колодца.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал депутат думы Юргинского района Есенгалий Ибраев.

"В ходе встречи с инициативной группой жителей села Лесное Юргинского района мы обсудили вопросы водоснабжения. Жители улицы Кишиневская попросили отремонтировать и почистить колодец с питьевой водой. После осмотра выяснилось, что старому колодцу реставрация уже не поможет. Воды стало мало, нужно копать новый. Похожая ситуация на улице 1-й Гаражный переулок, жителям тоже нужен общественный колодец", - рассказал Есенгалий Ибраев.

Он добавил, что сельский колодец - это не только атрибут деревенского уклада жизни, но и доступный источник воды, который используется для полива своего огорода, домашних нужд, питья, приготовления пищи и прочего.

К просьбе местных жителей с пониманием отнесся глава администрации Юргинского района Виктор Васильев, отметил Есенгалий Ибраев. Уже сейчас идет подготовка всей необходимой документации для начала работ по обустройству колодцев.

Евгений Бабенко

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# водоснабжение , Есенгалий Ибраев

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