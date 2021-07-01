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В России увеличили срок действия подлежащих замене паспортов до 90 дней

Общество, 14:59 16 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правительство России продлило на 90 дней срок действия подлежащих замене российских паспортов. Паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщает РИА Новости.

Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года: срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от места подачи бумаг. Сейчас это занимает 10 дней, если документы предоставили по месту жительства, и 30 — во всех остальных случаях.

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