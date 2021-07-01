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Тюменские абитуриенты отдают предпочтение рабочим профессиям

Общество, 17:43 18 июля 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Большинство абитуриентов в Тюменской области выбирают обучение рабочим специальностям, сообщает региональный департамент образования и науки.

Так, в Тюменском колледже производственных и социальных технологий по количеству поданных заявлений лидируют профессии повара-кондитера, мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ и мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Выпускники 11 классов отдают предпочтение специальностям, связанным с физической культурой, информационными системами и программированием, а также строительством и эксплуатацией автомобильных дорог и аэродромов.

Более 3 тыс. желающих учиться в колледже транспортных технологий и сервиса хотят связать свое профессиональное будущее с техническим обслуживанием автомобилей, логистикой и организацией перевозок.

Не меньшей популярностью у абитуриентов пользуются педагогический колледж и Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Высокий конкурс на специальностях парикмахера, графического дизайнера, специальности дошкольного образования, коррекционной педагогики в начальном образовании и информационной безопасности автоматизированных систем.

В отделениях Ишимского многопрофильного техникума, расположенных в селах Казанское и Большое Сорокино, свои заявления на обучение по специальности мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей подали более 50 человек.

Для поступления в средние профессиональные учебные учреждения не нужны результаты ЕГЭ, зачисление происходит по среднему баллу аттестата. Число поступающих в такие образовательные организации ежегодно растет. Если в 2017 году их было более 960 тысяч человек, в 2018 – 990 тысяч, в 2019 – более 1 млн, а в 2020 году – порядка 1,2 млн человек.

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# абитуриенты

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